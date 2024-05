Linz und Hard starten siegreich in Halbfinalserien

Der HC Hard und der HC Linz sind am Samstag mit Siegen in die „best of three“-Halbfinalserien der HLA-Meisterliga gestartet. Die Vorarlberger Handballer setzten sich vor eigenem Publikum gegen UHK Krems mit 32:26 (17:12) durch, Linz feierte auswärts bei den Fivers Margareten einen 35:30-(16:13)-Erfolg. Die zweiten Spiele gehen am Dienstag in Krems (18.20 Uhr) und Linz (20.20/beide live ORF Sport +) über die Bühne.