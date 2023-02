Osterfestival lässt Kunstformen ineinanderfließen

Symbiose zwischen „Alter- und Neue Musik“

Ebenjene „Auflösungen“ versuche man auch bei „Alter Musik“ und „Neuer Musik“ zu etablieren, fügte sie hinzu. „Es wird immer wieder versucht werden, diese beiden Musikarten Ineinanderübergehen zu lassen und Anschlüsse zu finden“, so Crepaz. Am 25. März stehe zudem bei „Dhrupad Fantasia“ die Begegnung von „alter“ und „außereuropäischer Musik“ am Programm. „Wichtig dabei ist, dass diese Begegnung nicht mit einer europäisch-arroganten Art, sondern auf Augenhöhe passiert“, erklärt Crepaz.