Ukrainische Post gibt Banksy-Briefmarke heraus

Menschenschlangen vor Hauptpostamt in Kiew

Die neue Briefmarke erfreute sich gleich am Freitag großer Beliebtheit: Vor dem Hauptpostamt in Kiew standen die Menschen Schlange, um sie zu kaufen. Banksy, der seine wahre Identität verbirgt, hatte auf seinem Account im Onlinedienst Instagram seine Urheberschaft für das Werk in Borodjanka bestätigt.