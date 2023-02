Biden gegen Lieferung von US-Kampfjets an Ukraine

„Sehen Sie, wir schicken ihm, was unser erfahrenes Militär glaubt, dass er (Selenskyj, Anm.) jetzt braucht“, erklärte Biden. „Er braucht Panzer, er braucht Artillerie, er braucht Luftverteidigung, einschließlich eines weiteren HIMARS (ein Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem, Anm.). Es gibt Dinge, die er jetzt braucht, die wir ihm schicken, um ihn in Position zu bringen, in der Lage zu sein, in diesem Frühjahr und in diesem Sommer bis in den Herbst hinein Gewinne zu erzielen“, sagte der US-Präsident zu David Muir in der Sendung „ABC World News Tonight“ (Bild unten).