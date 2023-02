FPÖ-Hofer kam mit Überraschungsgast zum Ball

Jahrestag Ukraine-Krieg

Dass der Ball am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine sei, bedauerte Hofer. Der Termin sei aber bereits vor dem Kriegsbeginn festgelegt worden. Lugner meinte dazu, auf der Welt gebe „immer irgendwelche schlechten Ereignisse“ - „warum sollen wir, weil die so blöd sind, nicht auf einen Ball gehen?“ Gleichzeitig hielt er fest, dass es eine „Sauerei“ sei, was in der Ukraine passiere.