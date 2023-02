Akademikerball-Demo: Aufgeheizte Stimmung in Wien

Pyrotechnik gezündet, Schwarzer Block an Demospitze

Auch der sogenannte Schwarze Block - die Gruppierung nennt sich nun autonome Antifa - nahm an dem Demozug teil und führte diesen an. Die Stimmung der Anhänger war aufgeheizt. Kurz nach 19 Uhr setzte sich die Masse in Bewegung. Erste Pyrotechnik wurde gezündet, Parolen gerufen, auch Sprechchöre waren zu hören, während sich der Zug in Richtung Morzinplatz bewegte. Allerdings nur recht langsam, wie die „Krone“ beobachtete.