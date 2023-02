Akademikerball am 1. Jahrestag des Angriffskrieges

Keine gute Woche

Überhaupt war es keine gute Woche für die FPÖ, man denke nur an den sogenannten Niederösterreicher Waldhäusl - im Geheimen offenbar Wiener durch und durch, wenn er beurteilen kann, ob Wien noch Wien ist. Aber vielleicht kann ja am sogenannten Akademikerball jemand der FPÖ das kleine Einmaleins von Vertrags-, Melde- und Völkerrecht erklären. Der Ball findet am Jahrestag von Putins Angriff auf die Ukraine statt. Sicher ein sogenannter Zufall.