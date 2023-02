FPÖ-Chef Kickl geht nicht zum Akademikerball

Er sei „generell kein großer Ballgeher“, hieß es seitens der FPÖ am Dienstag. Im Gegensatz zu Kickl hatten dessen Vorgänger an der Parteispitze - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und auch der amtierende Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer - in der Vergangenheit den Ball besucht. Auch traten beide in den Jahren vor der Corona-Pandemie als Eröffnungsredner auf. Im Jahr 2020 unterstrich Hofer dabei die Bedeutung der Korporationen für die FPÖ. Die diesjährige Eröffnungsrede wird der freiheitliche Volksanwalt und Ex-FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz halten. Auch Hofer wird wieder am Ball erwartet, bestätigte dessen Büro am Dienstag.