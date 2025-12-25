Vorteilswelt
Noch zu „abhängig“

Israel will 90 Mrd. in Waffenproduktion stecken

Ausland
25.12.2025 10:15
Als Lehre aus den jüngsten Kriegen in Nahost und darauffolgenden Rüstungsbeschränkungen verbündeter Staaten will Israels Regierung die landeseigene Waffenindustrie mit Milliardeninvestitionen unabhängiger machen.(Bild: AP/Israel Defense Forces)

Die israelische Regierung plant den Ausbau der Waffenproduktion. Fürs nächste Jahrzehnt sei dafür eine Summe von 350 Milliarden Schekel (93 Milliarden Euro) vorgesehen, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

In seiner Rede bei einer Abschlusszeremonie für neu ausgebildete Luftwaffepiloten nahm er laut der „Times of Israel“ auch Bezug auf Deutschland, das wie andere Staaten „mehr und mehr (Waffen-)Systeme aus Israel“ kaufen wolle.

Deutschland hatte seine Rüstungsexporte an den jüdischen Staat infolge des verheerenden Gaza-Kriegs mit Tausenden zivilen Opfern im Gazastreifen zeitweise ausgesetzt – was zu erheblichen Spannungen mit der Regierung in Jerusalem führte.

„Abhängigkeit minimieren“
Auch andere europäische Staaten und selbst die USA als wichtigster Partner Israels erließen zum Ärger Netanyahus verschiedene Restriktionen. Das neue Rüstungsprogramm ist nach Worten des rechtskonservativen Regierungschefs dem Ziel geschuldet, „unsere Abhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren, selbst von Freunden“.

