Nach einem Jahr ist das Pfandsystem verinnerlicht

Viele nutzen Möglichkeit zum Spenden

Was sich sagen lässt: Gar nicht so wenige Österreicher dürften die Möglichkeit zur Pfandspende nutzen. Am Automaten lässt sich auswählen, ob man den Pfandbon einlöst oder an eine soziale Organisation spenden möchte. Auch hier gibt es noch keine endgültigen Zahlen, doch sammelte etwa Spar bis Ende September 460.000 Euro für „Rettet das Kind“ und die Freiwillige Feuerwehr, auch bei Billa und Billa Plus kamen 206.500 Euro für „Blühendes Österreich“ zusammen.