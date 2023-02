Tirolerin (58) erschlich sich zehntausende Euro

Die Frau steht unter Verdacht, zwischen 2011 und 2022 Sozialleistungen in der Höhe von mehreren Zehntausenden Euro erschlichen zu haben. Die verschwieg dabei ihre wohnlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit ihrem Lebenspartner. Ihr Mann zog bereits im Jahr 2011 in ihre Wohnung im Raum Innsbruck-Land und leistete in Folge auch einen finanziellen Beitrag für ihren Lebensunterhalt.