Binance darf insolvente Kryptobank nicht kaufen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Einspruch gegen die Übernahmeofferte von Binance für die insolvente Kryptobank Voyager Digital in Höhe von einer Milliarde US-Dollar eingereicht. Die Regulierungsbehörde wies darauf hin, dass notwendige Informationen in der Offenlegungserklärung von Binance fehlten, wie aus einem Insolvenzgerichtsantrag am Mittwoch hervorgeht.