Binance soll 400 Mio. Dollar verschoben haben

Geld floss zum Teil auf Seychellen

Reuters war nicht in der Lage herauszufinden, was aus den 400 Millionen Dollar geworden ist. Ein unbestimmter Teil des Geldes wurde später auf das Silvergate-Konto einer auf den Seychellen ansässigen Firma namens Key Vision Development Limited überwiesen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person mit direkter Kenntnis zu den Überweisungen.