„An ihr wird sich mancher noch Zähne ausbeißen“

In der schwelenden SPÖ-Führungsdebatte - gedämpft durch den Wahlkampf in Kärnten - wurde zuletzt auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures als Parteichefin ins Spiel gebracht. Stattdessen stärkt sie jetzt aber der SPÖ-Vorsitzenden demonstrativ den Rücken. In einem Interview übt sie außerdem deutliche Kritik an der Amtsführung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).