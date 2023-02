Vertrauensindex: Die meisten verloren weiter

Experte zu Rauch: „Alemannisch-ruhig, aber bestimmt“

Das ist nach wie vor der mit Abstand beste Wert. Zweite ist Justizministerin Alma Zadic (Grüne) mit plus 11, gefolgt von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) mit 10 und der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) mit 7. Rauch hat es mit einem Vertrauensplus von 14 in den Positiv-Bereich (Saldo plus 3) geschafft. Dafür sieht Bachmayer mehrere Gründe: dass Rauch das Ende der Pandemie ausgerufen hat, dass er der Ärztekammer die Stirn bietet und auch sein „alemannisch-ruhiges, aber bestimmtes Wesen“. Mit 1 gerade noch ins Plus geschafft hat es in der Februar-Befragung mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer noch ein drittes grünes Regierungsmitglied.