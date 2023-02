Voves-Präferenz für Ludwig lässt Rendi-Wagner kalt

Voves hatte sich zuvor in einem Interview für Ludwig an der Parteispitze der Sozialdemokraten ausgesprochen. Er sei seit 44 Jahren SPÖ-Mitglied und mache sich größte Sorgen, wie die Wahl 2024 ausgehen werde. „Für die SPÖ wird das eine der wichtigsten Wahlen seit Jahrzehnten. Wenn sie da nur Dritter wird, habe ich Angst, dass es mit der SPÖ in Richtung Kleinpartei geht. Sie muss also mindestens Zweiter werden und eigentlich beim momentanen Umfeld normalerweise Erster“, so Voves.