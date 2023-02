Vater drehte durch, Kinder flehten: „Hör auf!“

Sozial engagierter „Rabiatling“

Nach einer Besprechung bei seiner Freiwilligen Feuerwehr sei er dann zu ihr gegangen: „Ich habe den Fuß in die Tür gestellt und plötzlich war da ein Kamerad von mir da, der sich blöd eingemischt hat!“ Er fegte der Frau die Brille von der Nase, fiel über den vermeintlichen Nebenbuhler her, würgte ihn, schrie Drohungen. „Ich hätte ihn umbringen können, in meiner Wut!“ Die Kinder weinten schon vor Angst: „Papa, hör auf, lass die Mama in Ruhe!“ Was also tun mit dem Rabiatling? „Sie engagieren sich privat und hauptberuflich bei sozialen Einrichtungen. Wie verhindern wir aber, dass Sie nach acht Bier auf ihre Ex-Partnerin losgehen?“ Hoch und heilig verspricht der Kamerad, sich zurückzuhalten: „Schon wegen der Kinder!“