Notfallzelt statt Praxis bei Einsatz in der Türkei

Jetzt ist sie wieder zurück im Vorarlberger Alltag. Erst am Sonntagabend ist die Allgemeinmedizinerin Daniela Berchtold zurückgekommen - von ihrem Einsatz in der Trümmerstadt Adiyaman im anatolischen Hochland. Sie war dort aber nicht allein unterwegs, sondern in einer Gruppe von 30 Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen - allesamt mit türkischen Wurzeln.