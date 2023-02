Zwei Salzburger sind den Füherschein los

Am Dienstag hielt die Polizei im Anifer Gemeindegebiet auf der Salzachthalstraße einen PKW-Lenker an, da er Mermale einer Beeinträchtigung aufwies. Der durchgeführte Drogentest des 23-Jährigen verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Ein 36-Jähriger wurde im Stadtgebiet Salzburg mit 1,4 Promille aus dem Verkehr gezogen. In beiden Fällen wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet.