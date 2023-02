Dieser Mann soll der neue Chef der Al Kaida sein

Derzeitiger Aufenthaltsort im Iran?

Ein US-Gericht legte ihm 1998 zur Last, an den Anschlägen auf US-Botschaften in Tansania und Kenia beteiligt gewesen zu sein. Damals starben 224 Zivilisten, über 5000 Menschen wurden verletzt. Auch bei dem Mord am US-Journalisten Daniel Paerl 2002 in Pakistan soll er eine Rolle gespielt haben. Früheste Hinweise auf die Hinwendung zum Extremismus datieren von 1981. Damals wurde Adel verdächtigt, Teil des Mordkomplotts gegen den ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat gewesen zu sein. Das US-Außenministerium geht davon aus, dass er derzeit im Südosten Irans lebt und unter dem Schutz der Revolutionsgarden steht.