Al-Kaida: Ist das der neue Terrorpate?

Terrorismusforscher Charles Lister weist in einer aktuellen Analyse darauf hin, dass in der Vergangenheit „mindestens drei regionale Zweige Al-Kaidas“ an der Glaubwürdigkeit Zaidans zweifelten. Mit ihm an der Spitze könnte sich nach Ansicht des US-Experten die Zersplitterung der einst so starken Organisation weiter fortsetzen.