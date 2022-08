Al-Kaida-Chef getötet: USA warnen vor Anschlägen

Gezielter Drohnenangriff

Die USA hatten Al-Zawahiri nach eigenen Angaben am vergangenen Wochenende mit einem gezielten Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Der 71-Jährige war Nachfolger von Osama bin Laden, dem Kopf der Terroranschläge vom 11. September 2001 mit annähernd 3000 Toten in den USA. Nach Bin Ladens Tötung durch eine US-Spezialeinheit in Pakistan 2011 war Al-Zawahiri an die Spitze der Terrorgruppe aufgerückt.