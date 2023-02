Wagner-Chef gesteht Gründung von „Trollfabrik“

Guter Verdienst für Trolle

Reporter der russischen Oppositionszeitung „Nowaja Gaseta“ hatten das Online-Propagandazentrum 2013 undercover besucht. Demnach arbeiteten damals rund 400 Mitarbeiter dort in einem kleinen Gebäude am Stadtrand von St. Petersburg. Im Jahr darauf zog die Agentur in ein größeres, vierstöckiges Gebäude, wo bereits 1000 Mitarbeitende Platz gefunden haben sollen, was ihr schließlich von Lokalmedien auch den Namen „Trollfabrik“ einbrachte. Ende 2017 soll die „Internet-Forschungsagentur“ einem Bericht der Online-Zeitung DP.ru zufolge erneut innerhalb der Stadt umgezogen sein.