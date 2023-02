Suzuki S-Cross 1.5 6AGS: Das Leben der Wanderdüne

Die Preise

Der Testwagen kostet in der Topausstattung flash mit Metalliclackierung 37.500 Euro. Eine Menge Geld für ein so kleines, nicht sonderlich modern wirkendes Auto. Aber das sind immerhin Ausstattungsdetails dabei wie Adaptivtempomat und aktiver Spurhalteassistent (kein Spurführungsassistent, außerdem Totwinkel, Querverkehrs- und Müdigkeitswarner. Autonotbremse sowieso. Auch das elektrische Panoramaglasdach, Teilledersitze, 360-Grad-Kamera, Navi, Audiosystem mit sieben Lautsprechern sowie das elektrische Panorama-Glasschiebehubdach mit Sonnenblende sind an Bord. Aber etwas im Alltag Wichtiges wie die Automatikschaltung für alle Fensterheber ist nicht zu bekommen (nur Fahrertür). Und der Blinker blinkt nur einmal statt dreimal, wenn man ihn antippt (obwohl es in der Preisliste anders steht).