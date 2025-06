WM-Held Gennaro Gattuso wird Italien-Teamchef

Holpriger Start in WM-Quali

Der vierfache Weltmeister Italien fürchtet derzeit, nach zwei verpassten WM-Endrunden in Folge auch nächstes Jahr in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei zu sein. Im letzten Spiel mit Spalletti reichte es am vergangenen Montag in der Qualifikation gegen Moldau zu einem dürftigen 2:0. Zuvor hatte ein blamables 0:3 gegen Norwegen das Aus von Spalletti besiegelt.