Grönland-Besuch von Macron als Signal an Trump

„Reise ist ein Signal an sich“

„Frankreich hat uns seit den ersten Äußerungen (Trumps) zur Seite gestanden. Diese Unterstützung ist sowohl notwendig als auch erfreulich“, erklärte der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen vor einigen Tagen. Auf die Frage, ob Macron während seines Besuchs eine Botschaft an die Vereinigten Staaten übermitteln werde, sagte ein Berater Macrons zu Reportern: „Die Reise ist ein Signal an sich.“