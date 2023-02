240 (!) Prozent: Die nächsten Hiobsbotschaften

Was sind das für Meldungen, die uns dieser Tage erschaudern lassen - gemeint sind nicht all die Katastrophen, sondern News aus dem Energiebereich. Da verkündet die OMV stolz, fünf Milliarden Euro (das sind 5000 Millionen) Gewinn gemacht zu haben. In Zeiten, in denen die pure Angst vor der nächsten Gas-, Öl- oder Stromrechnung umgeht, man an der Zapfsäule kopfschüttelnd vermutet, dass der Tank ein Leck hat. Der Applaus ob dieser OMV-Gewinne - zumindest jener der Nichtaktionäre - hielt sich in Grenzen, zumal der Preis für ein Barrel Rohöl in etwa am Niveau vom Jänner 2022 ist - und da lieferten sich Liter- und Preisanzeige an der Zapfsäule noch fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen.