SPÖ wie Kelly Family: Wo ist Chefin Rendi-Wagner?

In dieser Phase des Februars haben die meisten von uns ihre Neujahrsvorsätze nicht nur längst gebrochen, sondern sie zumeist auch schon vergessen. Vor den Fast-Food-Buden stehen die Leute wieder Schlange, um gepresste Rindfleischabfälle zu verzehren; wer sich in den ersten Tagen des neuen Jahres noch im Fitnessstudio an der Schulterpresse abmühte, trainiert jetzt bevorzugt im Bierlokal den Gössermuskel; in den Aschenbechern versammeln sich die Wünsche nach weniger Zigaretten zur feierlichen Kremierung; mehr Zeit mit der Familie zu verbringen scheitert oft an dem Umstand, dass das nicht automatisch auch das Bestreben der Familie sein muss.

Seit Jahren äußere ich meine Vorsätze daher diametral: Mehr Alkohol trinken, nur noch Panier essen, endlich mit dem Rauchen anfangen, mehr für die Umweltzerstörung tun, 20 Kilo zunehmen. Gebunden an gesellschaftliche Konventionen, sind auch diese Absichten zum Scheitern verurteilt, doch das Gefühl des traditionellen Neujahrsvorsatzversagens hat somit für Körper und Geist etwas Tröstendes.