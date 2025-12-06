Wie andere Länder den Pensions-Crash verhindern

Obwohl jeder weiß, dass die Finanzierung unserer Pensionen (Beiträge plus Staatszuschuss) langfristig problematisch wird, fehlen die Maßnahmen, um diesen bedrohlichen Zustand abzuwenden.

Wie machen das andere Staaten? Bereits ein schneller Blick zeigt: Es haben fast alle Länder Maßnahmen gesetzt, damit es nicht zum Pensions-Crash kommt.