Generation  der Erben

EINERSEITS ist dies in unserer kinderlosen oder zumindest kinderarmen Gesellschaft absolut logisch. Wenn ein junger Österreicher als Einzelkind keine Geschwister hat und auch kaum Cousins, fokussiert sich das Erbe zweier Eltern, von vier Großeltern und womöglich auch noch von Onkeln und Tanten auf ihn alleine. Und in unserer Gesellschaft, die zumindest bislang noch eine Wohlstandsgesellschaft war, gibt es auch einiges zu vererben. Nur in seltenen Fällen ein Milliardenvermögen oder einen Industriekonzern, aber doch häufig zumindest eine Eigentumswohnung oder ein Häuschen.