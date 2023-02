„Der Opernball flasht vom Ambiente her alles“

Das Outfit, in dem er gerade eine Tanz-Fitness-Work-out-Stunde gehalten hat, hat Christoph Santner schnell getauscht: Statt der kurzen schwarzen Hose und dem violetten T-Shirt trägt er nun Anzug, Hemd und Krawatte, als er neben seiner Schwester Maria Angelini-Santner Platz nimmt. „Es ist gerade sehr viel los“, sagt die 36-Jährige, die ab März wieder Teil der Jury der ORF-Show „Dancing Stars“ ist. Jetzt gilt aber der Fokus einzig und allein dem Opernball am Donnerstag, 16. Februar, in Wien.