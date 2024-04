Boykott? Sparpaket bei KTM lässt Wogen hochgehen

Obwohl der Umsatz im Vorjahr auf 2,66 Milliarden Euro kletterte und ein Gewinn vor Zinsen und Steuern in Höhe von 160 Millionen Euro gemacht wurde, hat die Pierer Mobility ein Sparpaket geschnürt: Mindestens 300 Mitarbeiter in der Produktion sowie in der Forschung und Entwicklung in Mattighofen und Munderfing müssen gehen, weil es in Asien gegenüber Europa Kostenvorteile gibt und dort auch die Entwicklungsgeschwindigkeit für E-Mobilität höher ist. Jetzt könnten aber sogar bis zu 500 Jobs wegfallen, weil die Nachfrage vor allem in den USA stottert.