„Heute muss man erben oder im Lotto gewinnen“

Lawog-Vorstandsdirektor Frank Schneider: „Die Tendenz geht ganz klar in die Richtung, dass Eigentum besonders für junge Leute heutzutage schwer leistbar ist. Natürlich nutzt uns das jetzt, was den Mietwohnungsbereich betrifft, aber dadurch verändern sich natürlich auch Lebensgewohnheiten von Menschen und Wertigkeiten. Weil wenn ich sage, ich kann mir nie Eigentum leisten, wenn ich nicht etwas geerbt, einen Lotto-Sechser gemacht oder reich geheiratet habe, dann sage ich mir vielleicht, ich richte mir meine Mietwohnung schön her und fahre lieber öfter auf Urlaub.“