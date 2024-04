Nach Rosskur: VKB mit bestem Ergebnis aller Zeiten

Filialen in Wien und Graz geplant

Was dabei auffiel: Im abgelaufenen Jahr wuchsen nicht nur Einlagen, Gewinn und Co., sondern auch die Zahl der Filialen. In Salzburg ist man seit Sommer 2023 vertreten, im März des heurigen Jahres folgte eine Filiale in Linz-Urfahr. „Und die Expansion geht weiter“, sagt Seiler. Ein zweiter Standort in Wien ist geplant, auch in Graz will man durchstarten.