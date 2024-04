Einsatz wegen Rauchbomben in einem Jugendzentrum

Gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Puchenau zu einem Brand in der Schulstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Florianis rauchte es stark aus dem Keller, der als Jugendzentrum dient. Direkt darüber befindet sich der Kindergarten. Laut Feuerwehr gab es auffällige Einbruchsspuren. Es dürften mehrere Rauchbomben, eventuell sogenannte Bengalen, gezündet worden sein. Fraglich ist, ob es sich bei den Tätern um Kriminelle oder viel mehr doch um Jugendliche gehandelt hatte. Am Vorabend soll es in dem Jugendzentrum zu einem Vorfall gekommen sein.