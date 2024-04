Überdachte Seebühne für „Mystical“ ist bald fertig

Übrigens: So außergewöhnlich wie die Seebühne und das „Mystical“ ist auch die An- und Abreise mit der Wolfgangsee-Schifffahrt. Vom Schafbergbahnhof und dem Parkplatz in Gschwendt werden die Gäste über den See zum Spielort gebracht, weil es am Gelände keine Parkplätze gibt.