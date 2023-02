„Hinrichtung“ in Wien: Es ging um Frau des Täters

Handgreiflichkeiten zwischen Angehörigen

Die Obduktion der beiden Männer wurde angeordnet. Weil es am Mittwoch nach der Tat zu Handgreiflichkeiten und Wortgefechten zwischen Angehörigen der beiden Toten gekommen war, ließ die Polizei die Häuser der beiden Familien durch die WEGA und die Bereitschaftseinheit bewachen. „Das ist jedoch die Regel in solchen Fällen“, so Fürst. Auch die Umgebung rund um den Tatort werde verstärkt im Auge behalten, hieß es.