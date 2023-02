Mord in Wien: Täter und Opfer waren gute Freunde

Tumult am Tatort

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte die Umgebung großräumig ab. Die Schreckensnachricht verbreitete sich in Windeseile nicht nur im Grätzel, sondern auch in der Fußballer-Szene sowie der türkischstämmigen Community. Und so strömten mehr und mehr Menschen an den Tatort, wo sich unter Angehörigen und Freunden von Opfer und Täter die Stimmung rasch aufheizte. Es wurde geschrien, geweint, gepöbelt – und es flogen die Fäuste. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, die Situation unter Kontrolle zu halten.