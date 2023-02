Ermordeter Kahraman wollte in der Türkei helfen

Österreichs Fußball steht nach dem Mord an Ex-Teamspieler Volkan Kahraman, der auf offener Straße erschossen wurde, weiter unter Schock. Auch Ostbahn XI ist fassungslos und trauert um den Ex-Trainer. Am Donnerstag um 10 Uhr in der Früh wäre der ehemalige Austria-Profi in das Erdbebengebiet in die Türkei geflogen.