Vater hält die Hand seiner verschütteten Tochter

Wie tragisch die Situation der Betroffenen in der Erdbebenregion in Syrien und der Türkei ist, zeigen die vielen Einzelschicksale, die nach und nach bekannt werden. Besonders ein Bild geht dabei derzeit nicht nur um die Welt, sondern auch durch Mark und Bein - es zeigt einen Vater, der die Hand seiner unter den Trümmern verschütteten Tochter einfach nicht loslassen will.