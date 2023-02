Korruption und Pfusch kosteten Tausende das Leben

Bereits über 7200 Todesopfer sind nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei zu beklagen und noch immer suchen die Rettungskräfte nach Verschütteten. Eisige Temperaturen und Regen erschweren die Suche in den Trümmern. Doch das Ausmaß der Zerstörung ist nicht nur der Naturkatastrophe geschuldet - auch viele Baumängel führten dazu, dass unzählige Gebäude wie Kartenhäuser in sich zusammenfielen.