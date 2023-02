Peter Kaiser: Nie von Doppelspitze gesprochen

Kein Kommentar von Doskozil

Doskozil selbst erinnerte an seine vergangenen Aussagen, wonach in Zeiten des Wahlkampfs nicht öffentlich über die Parteiführung diskutiert werden sollte. In diesem Jahr stehen noch in Kärnten und Salzburg Landtagswahlen an. Am Mittwoch meinte Doskozil bei einer Pressekonferenz jedoch, dass die Situation der SPÖ „unbestritten verbesserungswürdig“ sei. Trotzdem solle das intern diskutiert werden.