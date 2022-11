So reagiert Bundes-SPÖ auf Doskozil-Attacke

Deutsch: In SPÖ gilt das 2018 beschlossene Migrationspapier

Auf die Frage, ob Doskozil konstruktiv genug sei, sagte er: „Es geht nicht um mein persönliches Gefühl, sondern es geht darum, dass Geschlossenheit - das zeigt ja auch die Geschichte und dazu hat vor wenigen Wochen auch Doskozil aufgerufen - die Partei noch immer am stärksten gemacht hat.“ Differenzen bei den Themen Asyl und Migration sieht Deutsch nicht. In der SPÖ gelte nach wie vor das 2018 beschlossene Migrationspapier.