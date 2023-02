Schwarzfahrer: „Ihr kennt mich ja eh schon“

„Ihr kennt mich ja eh schon“ - mit diesen Worten überreichte ein 28-jähriger Welser in seiner Heimatstadt Polizisten die Autoschlüssel, nachdem sie ihn in der Hans-Sachs-Straße angehalten hatten. Die Streifenbeamten hatten den „alten Bekannten“ in seinem Seat sofort erkannt, als er an ihnen vorbeifuhr und angehalten.