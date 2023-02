Missbrauchsvorwurf in Lech: Vater zeigt Polizei an

Dreijähriger bezeichnetet Verdächtigen als „bösen Mann“

Der Vater des Buben wird im Laufe des Dienstages eine Sachverhaltsdarstellung beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) einbringen. Er will das Vorgehen der Vorarlberger Polizei auf amtsmissbräuchliches Verhalten untersuchen lassen, erklärte er gegenüber der APA. Der Vater hatte am 25. Jänner in Wien Anzeige erstattet, nachdem ihm sein Sohn am 16. Jänner von einem Übergriff in der Kinderbetreuungseinrichtung in Lech berichtet hatte, wo die Familie in der zweiten Jännerwoche Skiurlaub machte.