Missbrauchsverdacht in Lech: Gab es Tatzeugin?

Beim Bündnis Kinderschutz Österreich - einem Verein gegen Missbrauch an und Misshandlung von Kindern - meldeten sich in weiterer Folge aber offenbar zwei weitere Familien, deren Kinder zur gleichen Zeit wie der Bub aus Wien in der Einrichtung und womöglich ebenfalls von sexuellen Übergriffen betroffen waren. „Beide Kinder wollten plötzlich nicht mehr in den Kurs gehen, weinten und waren verängstigt“, meinte Roberto D‘Atri, Obmann des Wiener Kinderschutz-Vereins, am Sonntag im Gespräch mit der APA.