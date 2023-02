Bub (3) in Nobel-Skiort von Skilehrer missbraucht?

„Stand der Ermittlungen dramatisch“

„Der aktuelle Stand der Ermittlungen ist dramatisch, weil hier bis jetzt kaum etwas passiert“, so der Anwalt der Familie, Nikolaus Rast, bei einer Pressekonferenz am Freitag, bei der auch der Vater des Kleinen anwesend war. „Es wurde erst eine Person einvernommen und das war nicht die Person, die der kleine Bub als Täter identifiziert hat“, so Anwalt Rast zur „Krone“. Für den Verdächtigen sei das so etwas wie ein „Warnschuss“. So könnten mögliche Unterlagen bzw. Beweismittel zur Seite geschafft werden. Aufgedeckt wurde der neue fürchterliche Fall von Gastronom Roberto d‘Atri, Obmann des Vereins Bündnis Kinderschutz Österreich.