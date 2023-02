Mieten sollen nur jährlich erhöht werden dürfen

„Wenn nichts passiert, werden die Richtwertmieten im April neuerlich um 8,6 Prozent erhöht. Dieses Gesetz muss im Februar verabschiedet werden, damit es im April greift“, sagte Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Wohnen in der AK Wien. Die Richtwertmieten in Altbauten wurden erst im vergangenen Frühling um fast sechs Prozent erhöht. Das betrifft ungefähr 376.000 Haushalte, 273.000 davon in Wien. Konkret geht es um Mietverträge in Altbauten, die nach 1994 abgeschlossen wurden. Weitere Wohnungen (135.000) in Österreich unterliegen noch dem Kategorienmietzins und sind somit Altbaumieten vor 1994.