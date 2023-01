SPÖ für Einfrieren der Wohnungsmieten bis 2025

Auch die Arbeiterkammer hatte bereits Mitte Jänner vor der Erhöhung mit 1. April gewarnt, Mieter würden ab diesem Stichtag durchschnittliche Mehrkosten von rund 490 Euro im Jahr stemmen müssen. Von der Erhöhung seien rund 776.000 Mieter betroffen. Wer einen Mietvertrag etwa in einem privaten Altbau - errichtet vor 1945 - nach dem 1. März 1994 unterschrieben hat, unterliegt dem Richtwertsystem. Die Erhöhung betrifft also alle in den vergangenen 27 Jahren abgeschlossenen Verträge, da sie (oft) entsprechende Anpassungsklauseln im Vertrag haben sowie Neuverträge.