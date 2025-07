Schiffbrüchige schwammen ganze Nacht im Meer

Ihr Boot war am Montagvormittag vor den Mentawai-Inseln bei hohem Wellengang gekentert. Die Personen, die sich an Bord befanden, waren vor allem geschäftlich in die Stadt Tuapejat unterwegs. „Zwei von ihnen, die Bootsführer, hatten einen Kompass und halfen den anderen, den Weg zu finden“, sagte der Bezirkschef zu lokalen Medien. Einige hätten sich dabei an Schwimmwesten oder improvisierte Schwimmhilfen geklammert.